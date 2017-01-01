Миранчук сыграл за «Аталанту» впервые с 22 января и отдал ассист через минуту после выхода на замену

Наконец увидели парня...
«Аталанта» громит «Сампдорию» со счетом 3:0 в 27-м туре Серии А.
Третий гол забил Теун Коопмейнерс после передачи Алексея Миранчука.
Россиянин на 60-й минуте вышел на замену, а на 61-й – отдал ассист.
- Миранчук сыграл впервые с 22 января.
- Он более месяца восстанавливался после травмы.
Серия А. «Аталанта» разгромила «Сампдорию», у Миранчука гол и ассист
Миранчук – в запасе «Аталанты» на матч с «Сампдорией»
Агент Миранчука: «Леша готов играть. Он в заявке на сегодняшний матч «Аталанты»