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    Миранчук сыграл за «Аталанту» впервые с 22 января и отдал ассист через минуту после выхода на замену

    «Аталанта» громит «Сампдорию» со счетом 3:0 в 27-м туре Серии А.

    Третий гол забил Теун Коопмейнерс после передачи Алексея Миранчука.

    Россиянин на 60-й минуте вышел на замену, а на 61-й – отдал ассист.

    • Миранчук сыграл впервые с 22 января.
    • Он более месяца восстанавливался после травмы.

    Серия А. «Аталанта» разгромила «Сампдорию», у Миранчука гол и ассист

    Миранчук – в запасе «Аталанты» на матч с «Сампдорией»

    Агент Миранчука: «Леша готов играть. Он в заявке на сегодняшний матч «Аталанты»

    Источник: «Бомбардир»

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