Миранчук – в запасе «Аталанты» на матч с «Сампдорией»

«Аталанта» сегодня примет «Сампдорию» в 27-м туре Серии А.

Российский полузащитник Алексей Миранчук попал в заявку команды, но в стартовый состав не был включен.

Миранчук не выходил на поле с 22 января.

Он более месяца восстанавливался после травмы.

Начало матча «Аталанта» – «Сампдория» – в 22:50 мск.

Агент Миранчука: «Леша готов играть. Он в заявке на сегодняшний матч «Аталанты»

Миранчук вернулся в общую группу «Аталанты», но тренируется с ограничениями

Агент Миранчука: «У Алексея все хорошо, набирает форму»