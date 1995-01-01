Леха мимикрируй под hoхla , а то обьявят агрессором и хрен выпустят
«Аталанта» сегодня примет «Сампдорию» в 27-м туре Серии А.
Российский полузащитник Алексей Миранчук попал в заявку команды, но в стартовый состав не был включен.
- Миранчук не выходил на поле с 22 января.
- Он более месяца восстанавливался после травмы.
- Начало матча «Аталанта» – «Сампдория» – в 22:50 мск.
Агент Миранчука: «Леша готов играть. Он в заявке на сегодняшний матч «Аталанты»
Миранчук вернулся в общую группу «Аталанты», но тренируется с ограничениями