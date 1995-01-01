Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    Миранчук – в запасе «Аталанты» на матч с «Сампдорией»

    «Аталанта» сегодня примет «Сампдорию» в 27-м туре Серии А.

    Российский полузащитник Алексей Миранчук попал в заявку команды, но в стартовый состав не был включен.

    • Миранчук не выходил на поле с 22 января.
    • Он более месяца восстанавливался после травмы.
    • Начало матча «Аталанта» – «Сампдория» – в 22:50 мск.

    Агент Миранчука: «Леша готов играть. Он в заявке на сегодняшний матч «Аталанты»

    Миранчук вернулся в общую группу «Аталанты», но тренируется с ограничениями

    Агент Миранчука: «У Алексея все хорошо, набирает форму»

    Источник: сайт Серии А

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:17
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1830

      Олег1204 13 минут назад

      Леха мимикрируй под hoхla , а то обьявят агрессором и хрен выпустят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12507

      Fusballer 1 час назад

      Фамилия помогла попасть в заявку.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94444
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68889
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11