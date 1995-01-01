Лисакович оформил дубль в ворота «Зенита» в дебютном матче за «Рубин»

Молоток поздравляю))) жалко что лишильсь такого игрока
Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович дважды отличился в игре 19-го тура РПЛ против «Зенита».
Белорус оформил дубль в дебютном матче за новую команду.
- В январе «Рубин» купил форварда у «Локомотива» за 1,2 миллиона евро.
- Контракт Лисаковича с казанским клубом рассчитан до 2025 года.
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