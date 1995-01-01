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    Лисакович оформил дубль в ворота «Зенита» в дебютном матче за «Рубин»

    Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович дважды отличился в игре 19-го тура РПЛ против «Зенита».

    Белорус оформил дубль в дебютном матче за новую команду.

    • В январе «Рубин» купил форварда у «Локомотива» за 1,2 миллиона евро.
    • Контракт Лисаковича с казанским клубом рассчитан до 2025 года.

    Лисакович: «Уход Рангника в «МЮ» – шок. В «Локо» все для него делалось, под его видение»

    Лисакович: «Когда лимит жестче, россияне играют спокойно. Если ослабят – в Россию начнут тащить легионеров»

    Лисакович: «В меня никто не верил: «Каким ты, нафиг, будешь футболистом? Дурак, что ли?»

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2367

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Молоток поздравляю))) жалко что лишильсь такого игрока

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