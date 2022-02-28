Алип: «Хочу, чтобы арендное соглашение с «Зенитом» превратилось в постоянный контракт»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал о целях в клубе из Петербурга.

– Какие задачи вы ставите перед собой в «Зените»?

– Хочу остаться в клубе, чтобы арендное соглашение превратилось в постоянный контракт. Для этого нужно работать над своими слабыми сторонами и прибавлять. Мне нужно более грамотно действовать позиционно.

В два защитника я уже давно не играл, надо привыкнуть. В начале атаки тоже нужно прибавлять, я имею в виду первый пас. Ну и поувереннее надо стать.

– В какой форме вы сейчас находитесь? Готовы к дебюту?

– Если тренер даст шанс, выложусь на сто процентов.