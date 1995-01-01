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    Алип: «Хочу, чтобы арендное соглашение с «Зенитом» превратилось в постоянный контракт»

    Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал о целях в клубе из Петербурга.

    – Какие задачи вы ставите перед собой в «Зените»?

    – Хочу остаться в клубе, чтобы арендное соглашение превратилось в постоянный контракт. Для этого нужно работать над своими слабыми сторонами и прибавлять. Мне нужно более грамотно действовать позиционно.

    В два защитника я уже давно не играл, надо привыкнуть. В начале атаки тоже нужно прибавлять, я имею в виду первый пас. Ну и поувереннее надо стать.

    – В какой форме вы сейчас находитесь? Готовы к дебюту?

    – Если тренер даст шанс, выложусь на сто процентов.

    • В текущем сезоне Алип провел 13 матчей, забил гол.
    • 22-летний игрок стоит 1,7 миллиона евро.
    • Он забил 2 гола за «Зенит» на сборах.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +929

      вальтер79 7 часов назад

      дерзай парень все от тебя зависит

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