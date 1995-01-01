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    Агент Карраскаля: «Нет ни единого шанса, что Хорхе покинет Россию. Он останется в Москве»

    Норман Капуозо, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, заявил, что его клиент не покинет Россию из-за ситуации на Украине.

    «Нет ни единого шанса, что Хорхе покинет Россию. Он точно останется в Москве», – заявил агент.

    • ЦСКА арендовал Карраскаля у «Ривер Плейт» с правом выкупа.
    • 24 февраля Россия начала военную операцию в Украине.

    Пономарев: «У ЦСКА в дерби только Язиджи и Карраскаль показали, как нужно играть. Остальные – дерьмо, от которого надо быстрее освобождаться»

    Агент Карраскаля: «Хорхе полетит с ЦСКА в Россию. У него нет планов покинуть клуб»

    Карраскаль – об удалении в матче с «Рубином»: «Я с таким никогда не сталкивался»

    Источник: «РБ Спорт»

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