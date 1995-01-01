Агент Карраскаля: «Нет ни единого шанса, что Хорхе покинет Россию. Он останется в Москве»

Норман Капуозо, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, заявил, что его клиент не покинет Россию из-за ситуации на Украине.

«Нет ни единого шанса, что Хорхе покинет Россию. Он точно останется в Москве», – заявил агент.

ЦСКА арендовал Карраскаля у «Ривер Плейт» с правом выкупа.

24 февраля Россия начала военную операцию в Украине.

Пономарев: «У ЦСКА в дерби только Язиджи и Карраскаль показали, как нужно играть. Остальные – дерьмо, от которого надо быстрее освобождаться»

Агент Карраскаля: «Хорхе полетит с ЦСКА в Россию. У него нет планов покинуть клуб»

Карраскаль – об удалении в матче с «Рубином»: «Я с таким никогда не сталкивался»