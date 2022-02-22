Пино – самый молодой игрок «Вильярреала» с покером в матче Примеры

В 26-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» дома разгромил «Эспаньол» со счетом 5:1.

Четыре из пяти голов хозяев поля забил нападающий Йереми Пино.

Он стал самым молодым игроком в истории своего клуба с покером в матче Примеры.

Пино также обновил аналогичные рекорды «Вильярреала» для автора дубля и хет-трика.

Примера. «Вильярреал» разгромил «Эспаньол» благодаря покеру Пино и обошел «Барселону»

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