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    Пино – самый молодой игрок «Вильярреала» с покером в матче Примеры

    В 26-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» дома разгромил «Эспаньол» со счетом 5:1.

    Четыре из пяти голов хозяев поля забил нападающий Йереми Пино.

    Он стал самым молодым игроком в истории своего клуба с покером в матче Примеры.

    Пино также обновил аналогичные рекорды «Вильярреала» для автора дубля и хет-трика.

    Примера. «Вильярреал» разгромил «Эспаньол» благодаря покеру Пино и обошел «Барселону»

    «Вильярреал» забил «Ювентусу» в 22:22 22.02.22

    МакКенни в матче с «Вильярреалом» сломал 2 кости и выбыл на 2 месяца

    Источник: Opta

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