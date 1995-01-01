Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Примера. «Барселона» разгромила «Атлетик» (4:0), Дембеле забил впервые в сезоне и сделал 2 ассиста

    «Барселона» в 26-м туре чемпионата Испании крупно обыграла «Атлетик». Впервые в сезоне Примеры отличился нападающий каталонцев Усман Дембеле, который летом станет свободным агентом. Также на счету француза два голевых паса.

    Каталонцы поднялись на четвертое место. «Атлетик» занимает восьмую строчку.

    Испания. Примера. 26-й тур

    Барселона – Атлетик – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Обамеянг, 37; 2:0 – Дембеле, 73; 3:0 – Л. де Йонг, 90; 4:0 – Депай, 90+4.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    «Барселона» и «Атлетик» сфотографировались с баннером «Stop war»

    Примера. «Вильярреал» разгромил «Эспаньол» благодаря покеру Пино и обошел «Барселону»

    Хави: «Барселоне» будет сложно отыграть 18-очковое отставание от «Реала» и стать чемпионом»

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94419
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68881
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11