Примера. «Барселона» разгромила «Атлетик» (4:0), Дембеле забил впервые в сезоне и сделал 2 ассиста

«Барселона» в 26-м туре чемпионата Испании крупно обыграла «Атлетик». Впервые в сезоне Примеры отличился нападающий каталонцев Усман Дембеле, который летом станет свободным агентом. Также на счету француза два голевых паса.

Каталонцы поднялись на четвертое место. «Атлетик» занимает восьмую строчку.

Испания. Примера. 26-й тур

Барселона – Атлетик – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Обамеянг, 37; 2:0 – Дембеле, 73; 3:0 – Л. де Йонг, 90; 4:0 – Депай, 90+4.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

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