Воспитанник «Динамо» Чичерин перешел в таджикистанский «Истиклол»

31-летний защитник Никита Чичерин продолжит карьеру в «Истиклоле» из Таджикистана. Последним клубом игрока был «Нефтехимик» из ФНЛ.
«Истиклол» – десятикратный и действующий победитель чемпионата страны.
- Чичерин – уроженец Москвы, воспитанник «Динамо».
- За москвичей в РПЛ он провел 20 матчей.
- В 2012 году Чичерин стал обладателем Кубка Содружества.
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