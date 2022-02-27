Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    Воспитанник «Динамо» Чичерин перешел в таджикистанский «Истиклол»

    31-летний защитник Никита Чичерин продолжит карьеру в «Истиклоле» из Таджикистана. Последним клубом игрока был «Нефтехимик» из ФНЛ.

    «Истиклол» – десятикратный и действующий победитель чемпионата страны.

    • Чичерин – уроженец Москвы, воспитанник «Динамо».
    • За москвичей в РПЛ он провел 20 матчей.
    • В 2012 году Чичерин стал обладателем Кубка Содружества.

    ⚽ РПЛ. «Ахмат» победил «Уфу», «Зенит» примет «Рубин»

    Юран – после разгрома от «Динамо»: «Доволен увиденным, ожидал худшего»

    Петербуржец Бобровский назначен на матч «Спартак» – «Кубань», Иванов рассудит ЦСКА и «Сочи»

    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.02.2022 21:51
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94419
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68881
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11