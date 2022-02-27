Воспитанник «Динамо» Чичерин перешел в таджикистанский «Истиклол»

31-летний защитник Никита Чичерин продолжит карьеру в «Истиклоле» из Таджикистана. Последним клубом игрока был «Нефтехимик» из ФНЛ.

«Истиклол» – десятикратный и действующий победитель чемпионата страны.

Чичерин – уроженец Москвы, воспитанник «Динамо».

За москвичей в РПЛ он провел 20 матчей.

В 2012 году Чичерин стал обладателем Кубка Содружества.

⚽ РПЛ. «Ахмат» победил «Уфу», «Зенит» примет «Рубин»

Юран – после разгрома от «Динамо»: «Доволен увиденным, ожидал худшего»

Петербуржец Бобровский назначен на матч «Спартак» – «Кубань», Иванов рассудит ЦСКА и «Сочи»