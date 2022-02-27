Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Аугсбургом»

Дортмундская «Боруссия» в 24-м туре чемпионата Германии сыграла вничью с «Аугсбургом». Единственный гол гостей забил полузащитник Торган Азар.
«Боруссия» идет на втором месте, отставая от «Баварии» на восемь очков. «Аугсбург» покинул зону переходных встреч.
Германия. Бундеслига. 24-й тур
Аугсбург – Боруссия Д – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Азар, 35; 1:1 – Саренрен-Баце, 78.
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