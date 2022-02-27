«Атлетико» и «Ньюкасл» претендуют на Кепу

Голкипер «Челси» Кепа интересен как минимум двум клубам. Речь идет о «Ньюкасле» и «Атлетико».

Летом лондонцы будут готовы продать Кепу за 60+ миллионов евро.

Кепа в «Челси» с 2018 года, когда перешел из «Атлетика» (80 миллионов евро, самый дорогой вратарь в истории).

В этом сезоне Кепа провел 13 матчей, пропустил 8 голов.

С «Челси» Кепа выиграл Лигу чемпионов.

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