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    «Атлетико» и «Ньюкасл» претендуют на Кепу

    Голкипер «Челси» Кепа интересен как минимум двум клубам. Речь идет о «Ньюкасле» и «Атлетико».

    Летом лондонцы будут готовы продать Кепу за 60+ миллионов евро.

    • Кепа в «Челси» с 2018 года, когда перешел из «Атлетика» (80 миллионов евро, самый дорогой вратарь в истории).
    • В этом сезоне Кепа провел 13 матчей, пропустил 8 голов.
    • С «Челси» Кепа выиграл Лигу чемпионов.

    Кубок лиги. «Челси» проиграл в финале «Ливерпулю» из-за незабитого Кепой пенальти. Его выпустили перед серией

    «Челси» выиграл три серии пенальти подряд. Во всех матчах стоял Кепа

    «Лацио» Сарри хочет подписать вратаря «Челси» Кепу

    Источник: Daily Star

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    27.02.2022 19:59
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