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    Головина нет в заявке «Монако» на матч с «Реймсом»

    «Монако» огласил список футболистов на матч 26-го тура Лиги 1 против «Реймса». В нем не оказалось российского полузащитника Александра Головина.

    У игрока мышечные проблемы, о чем сообщает клуб.

    • Матч состоится завтра, 27 февраля.
    • Последний раз Головин выходил на поле 20 февраля против «Бордо» (1:1).
    • В сезоне Лиги 1 у россиянина 14 матчей, 2 гола, 2 результативных паса.

    Головин – в запасе «Монако» на матч с «Бордо»

    Головин – в заявке «Монако» на матч с «Бордо»

    Изидор: «Головин посоветовал перейти в «Локомотив». Сказал, что это очень крутой клуб»

    Источник: официальный сайт «Монако»

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    Сегодня, 22:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +370

      Portoz 4 минуты назад

      а шо случилось со звездой мирового футбола?

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