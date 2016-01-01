Головина нет в заявке «Монако» на матч с «Реймсом»

«Монако» огласил список футболистов на матч 26-го тура Лиги 1 против «Реймса». В нем не оказалось российского полузащитника Александра Головина.

У игрока мышечные проблемы, о чем сообщает клуб.

Матч состоится завтра, 27 февраля.

Последний раз Головин выходил на поле 20 февраля против «Бордо» (1:1).

В сезоне Лиги 1 у россиянина 14 матчей, 2 гола, 2 результативных паса.

Головин – в запасе «Монако» на матч с «Бордо»

Головин – в заявке «Монако» на матч с «Бордо»

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