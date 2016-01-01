Головина нет в заявке «Монако» на матч с «Реймсом»

а шо случилось со звездой мирового футбола?
«Монако» огласил список футболистов на матч 26-го тура Лиги 1 против «Реймса». В нем не оказалось российского полузащитника Александра Головина.
У игрока мышечные проблемы, о чем сообщает клуб.
- Матч состоится завтра, 27 февраля.
- Последний раз Головин выходил на поле 20 февраля против «Бордо» (1:1).
- В сезоне Лиги 1 у россиянина 14 матчей, 2 гола, 2 результативных паса.
Головин – в запасе «Монако» на матч с «Бордо»
Головин – в заявке «Монако» на матч с «Бордо»
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