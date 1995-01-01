АПЛ. «Манчестер Сити» оказался сильнее «Эвертона», Зинченко и Миколенко остались в запасе

Хохлы вне футбола! И это правильно!
«Манчестер Сити» в 27-м туре чемпионата Англии переиграл «Эвертон». Единственный гол забил Фил Фоден во втором тайме.
Манчестерцы укрепили лидерство до шести очков. «Эвертон» идет на 17-м месте – лишь с очковым преимуществом над зоной вылета.
Украинцы Виталий Миколенко и Александр Зинченко остались в запасе.
Англия. АПЛ. 27-й тур
Эвертон – Манчестер Сити – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Фоден, 82.
«Эвертон» и «Манчестер Сити» вышли на матч в майках с флагом Украины. Зинченко не сдержал слез
Зинченко поучаствовал в манчестерской акции против спецоперации России на Украине
Гендиректор «Ман Сити»: «Футбол в США смотрят больше людей, чем в Великобритании»