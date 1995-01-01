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    АПЛ. «Манчестер Сити» оказался сильнее «Эвертона», Зинченко и Миколенко остались в запасе

    «Манчестер Сити» в 27-м туре чемпионата Англии переиграл «Эвертон». Единственный гол забил Фил Фоден во втором тайме.

    Манчестерцы укрепили лидерство до шести очков. «Эвертон» идет на 17-м месте – лишь с очковым преимуществом над зоной вылета.

    Украинцы Виталий Миколенко и Александр Зинченко остались в запасе.

    Англия. АПЛ. 27-й тур

    Эвертон – Манчестер Сити – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Фоден, 82.

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    «Эвертон» и «Манчестер Сити» вышли на матч в майках с флагом Украины. Зинченко не сдержал слез

    Зинченко поучаствовал в манчестерской акции против спецоперации России на Украине

    Гендиректор «Ман Сити»: «Футбол в США смотрят больше людей, чем в Великобритании»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12445

      Fusballer 28 минут назад

      Хохлы вне футбола! И это правильно!

      0
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      Рейтинг: +1856

      DMитрий 31 минуту назад

      К матчу готовились на демонстрации. Хосеп вне политики.

      1
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      Рейтинг: +14321

      житель СПб 33 минуты назад

      Это правильно!

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