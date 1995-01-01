АПЛ. «Манчестер Сити» оказался сильнее «Эвертона», Зинченко и Миколенко остались в запасе

«Манчестер Сити» в 27-м туре чемпионата Англии переиграл «Эвертон». Единственный гол забил Фил Фоден во втором тайме.

Манчестерцы укрепили лидерство до шести очков. «Эвертон» идет на 17-м месте – лишь с очковым преимуществом над зоной вылета.

Украинцы Виталий Миколенко и Александр Зинченко остались в запасе.

Англия. АПЛ. 27-й тур

Эвертон – Манчестер Сити – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Фоден, 82.

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