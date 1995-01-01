Сын Юрана попал в заявку на первый матч тренера в «Химках»

В 19-м туре чемпионата России «Химки» принимают «Динамо».
В запасе подмосковной команды находится защитник Артем Юран.
24-летний футболист ранее не играл в РПЛ.
- Артем Юран – сын главного тренера «Химок» Сергея Юрана.
- Матч с «Динамо» стал первым тренера после возвращения.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Юран – о сыне в заявке на игру с «Динамо»: «Все будет по-спортивному. Хочу на этом закрыть тему»
Юран: «С удовольствием поработал бы с Кокориным»
Юран – о возвращении в «Химки»: «Решение далось мне очень тяжело»