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    Сын Юрана попал в заявку на первый матч тренера в «Химках»

    В 19-м туре чемпионата России «Химки» принимают «Динамо».

    В запасе подмосковной команды находится защитник Артем Юран.

    24-летний футболист ранее не играл в РПЛ.

    Юран – о сыне в заявке на игру с «Динамо»: «Все будет по-спортивному. Хочу на этом закрыть тему»

    Юран: «С удовольствием поработал бы с Кокориным»

    Юран – о возвращении в «Химки»: «Решение далось мне очень тяжело»

    Источник: сайт РПЛ

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