Артета: «Я вижу не такого Пепе, как раньше. Он энергичен и счастлив»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игру своего форварда Николя Пепе. Испанец доволен футболистом.

«Я говорил еще на прошлой неделе, что вижу другого Нико. Его энергию, его счастье, его всестороннюю игру. Как он тренируется.

Я был убежден, что он может приносить пользу», – сказал Артета.

26-летний Пепе в «Арсенале» с 2019 года.

Ивуариец стоит 30 миллионов евро.

В сезоне АПЛ у Пепе 11 матчей, гол, ассист.

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