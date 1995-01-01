Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    Артета: «Я вижу не такого Пепе, как раньше. Он энергичен и счастлив»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игру своего форварда Николя Пепе. Испанец доволен футболистом.

    «Я говорил еще на прошлой неделе, что вижу другого Нико. Его энергию, его счастье, его всестороннюю игру. Как он тренируется.

    Я был убежден, что он может приносить пользу», – сказал Артета.

    • 26-летний Пепе в «Арсенале» с 2019 года.
    • Ивуариец стоит 30 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ у Пепе 11 матчей, гол, ассист.

    «Вулверхэмптон» не позволял соперникам по АПЛ одерживать волевые победы 45 матчей подряд. Серию прервал «Арсенал»

    АПЛ. «Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» благодаря голу на 95-й минуте

    Ляказетт может бесплатно уйти из «Арсенала» летом. Им интересуются «Интер», «Ювентус» и «Лион»

    Источник: твиттер Сэма Дина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:14
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94392
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68857
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru