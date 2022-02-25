Неймар – лидер топ-5 лиг Европы по заработанным фолам с 2016 года

Форвард «ПСЖ» Неймар начиная с 2016 года заработал 1040 фолов. Это максимальный показатель в топ-5 лигах Европы.
На втором месте идет Лионель Месси (839 заработанных нарушений). Третий – Андреа Белотти из «Торино» (747).
- Неймар перешел в «ПСЖ» с 2017 году из «Барселоны».
- В отличие от Барселоны, в Париже он еврокубки не выигрывал.
- Сейчас «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
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