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    Неймар – лидер топ-5 лиг Европы по заработанным фолам с 2016 года

    Форвард «ПСЖ» Неймар начиная с 2016 года заработал 1040 фолов. Это максимальный показатель в топ-5 лигах Европы.

    На втором месте идет Лионель Месси (839 заработанных нарушений). Третий – Андреа Белотти из «Торино» (747).

    • Неймар перешел в «ПСЖ» с 2017 году из «Барселоны».
    • В отличие от Барселоны, в Париже он еврокубки не выигрывал.
    • Сейчас «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.

    Неймар: «Я хотел вернуться в «Барсу» в 2019-м. Все перепробовал, но не получилось»

    Неймар: «Побить рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии – одна из моих личных целей»

    Неймар: «Не буду заниматься футболом после завершения карьеры. Мог бы стать геймером»

    Источник: ESPN

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    25.02.2022 21:47
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