«Вулверхэмптон» не позволял соперникам по АПЛ одерживать волевые победы 45 матчей подряд. Серию прервал «Арсенал»

«Вулверхэмптон» прервал свою серию из 45 матчей АПЛ, в которых забивал первым и не проигрывал. Накануне команда Бруну Лажи уступила «Арсеналу» (1:2).

Лондонцы забили решающий гол в компенсированное время второго тайма.

«Арсенал» забил «Вулверхэмптону» в 29-м матче подряд. Последний раз лондонцы не забили этому сопернику в 1979 году.

Лондонцы идут в АПЛ 5-ми.

«Вулверхэмптон» – 7-й.

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