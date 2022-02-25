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    «Вулверхэмптон» не позволял соперникам по АПЛ одерживать волевые победы 45 матчей подряд. Серию прервал «Арсенал»

    «Вулверхэмптон» прервал свою серию из 45 матчей АПЛ, в которых забивал первым и не проигрывал. Накануне команда Бруну Лажи уступила «Арсеналу» (1:2).

    Лондонцы забили решающий гол в компенсированное время второго тайма.

    • «Арсенал» забил «Вулверхэмптону» в 29-м матче подряд. Последний раз лондонцы не забили этому сопернику в 1979 году.
    • Лондонцы идут в АПЛ 5-ми.
    • «Вулверхэмптон» – 7-й.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.02.2022 21:30
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