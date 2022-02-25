УЕФА планирует отказаться от спонсорства «Газпрома». Оно приносит 40 миллионов в год (The Guardian)

Руководство УЕФА готовит план разрыва спонсорских отношений с российским «Газпромом». Это реакция на начало спецоперации России на Украине.

Если разрыв случится, то УЕФА лишится ежегодных 40 миллионов евро.

«Газпром» спонсирует все международные турниры под эгидой УЕФА.

Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

Еврокубковые матчи перенесены из России на нейтральные поля.

Нагельсман: «Хорошо, что УЕФА быстро перенес финал Лиги чемпионов из России»

Ротенберг – о переносе финала ЛЧ: «Неправильное решение! Спорт никогда не был политическим явлением»

Деньги, выделенные на финал ЛЧ в Петербурге, направят на развитие детского футбола