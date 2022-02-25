УЕФА планирует отказаться от спонсорства «Газпрома». Оно приносит 40 миллионов в год (The Guardian)

Предлагаю на эти деньги построить памятники в Донецке и Луганске по всем погибшим за эти страшные 8 лет и зажечь там "Вечный огонь" за счет Газпрома. Пользы будет больше. Лучшего применения у нас все равно не найдут.
Руководство УЕФА готовит план разрыва спонсорских отношений с российским «Газпромом». Это реакция на начало спецоперации России на Украине.
Если разрыв случится, то УЕФА лишится ежегодных 40 миллионов евро.
- «Газпром» спонсирует все международные турниры под эгидой УЕФА.
- Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
- Еврокубковые матчи перенесены из России на нейтральные поля.
Нагельсман: «Хорошо, что УЕФА быстро перенес финал Лиги чемпионов из России»
Ротенберг – о переносе финала ЛЧ: «Неправильное решение! Спорт никогда не был политическим явлением»
Деньги, выделенные на финал ЛЧ в Петербурге, направят на развитие детского футбола