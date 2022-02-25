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    УЕФА планирует отказаться от спонсорства «Газпрома». Оно приносит 40 миллионов в год (The Guardian)

    Руководство УЕФА готовит план разрыва спонсорских отношений с российским «Газпромом». Это реакция на начало спецоперации России на Украине.

    Если разрыв случится, то УЕФА лишится ежегодных 40 миллионов евро.

    • «Газпром» спонсирует все международные турниры под эгидой УЕФА.
    • Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
    • Еврокубковые матчи перенесены из России на нейтральные поля.

    Нагельсман: «Хорошо, что УЕФА быстро перенес финал Лиги чемпионов из России»

    Ротенберг – о переносе финала ЛЧ: «Неправильное решение! Спорт никогда не был политическим явлением»

    Деньги, выделенные на финал ЛЧ в Петербурге, направят на развитие детского футбола

    Источник: The Guardian

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    25.02.2022 20:28
    Комментарии36
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      Рейтинг: +2317

      baden69 4 часа назад

      Предлагаю на эти деньги построить памятники в Донецке и Луганске по всем погибшим за эти страшные 8 лет и зажечь там "Вечный огонь" за счет Газпрома. Пользы будет больше. Лучшего применения у нас все равно не найдут.

      1
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      Рейтинг: +1771

      Олег1204 5 часов назад

      Надеюсь этой ночью зсу проспонсируют калибрами и искандерами.

      1
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      Рейтинг: +10032

      alp 5 часов назад

      Дорогие болельщики, . Война это зло. Но в текущей ситуации, когда наши опасения мировым сообществом не принимаются во внимание, и мы заранее заклеймены агрессорами (у нас всего 2-3 базы за рубежом против сотен баз нато) нам надо сплотиться. Нас отлучают от соревнований ? - ОК! Мы теряем много! но и соревнования теряют еще больше!!! Мы обязаны отстаивать свои интересы без оглядки на коллективный запад! Давайте будем вместе в этот трудный час!

      5
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      Рейтинг: +223

      Gothic_Spirit > alp 1 час назад

      единственная угроза для всего мира это путлер. сумасшедший ополоумивший дед

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4363

      neim > Gothic_Spirit 15 минут назад

      Модераторы, а почему на сайте за нецензурный выражения банят, а за открытое оскорбление президента России, ничего не предпринимается ?
      Или российские законы на территории этого сайта не действуют ?

      0
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      Рейтинг: +10986

      BRO_football 5 часов назад

      Рано радоваться. Мы, граждане России, этих денег всё равно не увидим. Эти деньги не пойдут на зарплаты учителей и врачей, не на строительство детских садов и школ, не на пенсии, не на строительство дорог, не на поддержку малого бизнеса и т.д. Они осядут в карманах чиновников или уйдут на какие-нибудь другие спортивные развлечения.

      1
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      Рейтинг: +10032

      alp > BRO_football 5 часов назад

      тебе не все равно на те деньги? ни в одном государстве мира гражданам не платят за то что они граждане. Работать надо, если хочешь хорошо жить! поддержи государство! будь русским человеком а не потребителем!

      2
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      Рейтинг: +30854

      VVM1964 > alp 4 часа назад

      Не правда твоя - есть государства, которые выплачивают своим гражданам природную ренту !!! И страна с 2% населения земли и имеющая 40 % природных ресурсов просто ОБЯЗАНА быть в их числе, ну или хотя бы не иметь нищих и бороться с бедностью населения !!! Стыдно и обидно за наше государство, впрочем не только за это (((

      3
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      ...
      Рейтинг: +66

      nata1979 > alp 3 часа назад

      что поддержать...не поняла...чмо убогое

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +223

      Gothic_Spirit > alp 1 час назад

      как у тебя плохо со знаниями,глупый раб

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4363

      neim > nata1979 5 минут назад

      На себя оборотись для начала, чмо убогое, может что-то и поймёшь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4363

      neim > Gothic_Spirit 3 минуты назад

      Да и у тебя не лучше, "свободный" салоед !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8895

      САДЫЧОК 5 часов назад

      Не понимаю , как сейчас можно смотреть футбол ?!

      2
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      ...
      Рейтинг: +10032

      alp > САДЫЧОК 4 часа назад

      100 про согласен. вчера читал трансляцию.. не мог смотреть.. очень переживаю

      2
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      ...
      Рейтинг: +1480

      Кронштадт65 > САДЫЧОК 1 час назад

      внимательно

      0
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      Рейтинг: +904

      вальтер79 5 часов назад

      правильно пускай лучше 40 мультов народу нашему раздадут полезнее будет))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3891

      Красногорск_Фан 5 часов назад

      Лучшая реклама Газпрома стоимость газа на рынке. Которая в 7-9 раз больше прошлогодней. Зачем ему еще реклама

      4
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      ...
      Рейтинг: +223

      Gothic_Spirit > Красногорск_Фан 1 час назад

      ты берешь данные из российских сми,шут? газ в европе подешевел

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1480

      Кронштадт65 > Gothic_Spirit 1 час назад

      "газ в европе подешевел" - похоже у тебя данные из европейских сми, арлекин

      0
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      ...
      Рейтинг: +4363

      neim > Кронштадт65 28 секунд назад

      Из каких европейских, это чмо из Киева сбежать ещё не успело. А оттуда европейские цены не видать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3227

      Иван Петров 1986 5 часов назад

      Как же самим отказаться, ведь бабки свои там лежат - зачтется когда - нибудь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21245

      JTherry 6 часов назад

      как только ввели санкции против российских клубов, Газпром должен был сам отказаться спонсировать УЕФу...

      10
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      ...
      Рейтинг: +148

      Stavr007 > JTherry 5 часов назад

      мы многое не знаем =) не все так просто

      0
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      ...
      Рейтинг: +10032

      alp > JTherry 4 часа назад

      скорее всего не так все просто.. но мысль понятна - в макро виде - перекрыть экспорт газа и нефти на запад.. хотябы на неделю... у нас к сожалению нет других рычагов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59353

      portero 6 часов назад

      Ну и хорошо,нефиг спонсировать европу, давайте денежку нашим клубам....

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +709

      monser08 > portero 6 часов назад

      смешной ты, каким нашим клубам, ты хотел сказать карманам, и точно не вашим

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21245

      JTherry > portero 5 часов назад

      ха-ха, ты еще скажи, что бабушкам пенсию увеличат...)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10032

      alp > monser08 4 часа назад

      ну например вместо шальке бабки может получить условный воронежский факел

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30854

      VVM1964 > alp 3 часа назад

      Эх, как далек ты от реалий России в своей Франции (((

      1
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      Рейтинг: +21245

      JTherry > VVM1964 3 часа назад

      ты его с knikos'ом не перепутал..?))

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      Рейтинг: +30854

      VVM1964 > JTherry 3 часа назад

      Точно ! Спасибо. Пятница виновата )))

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