«Боруссия» Д не вышла в 1/8 финала еврокубка впервые за 10 лет

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Рейнджерс» (2:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вылетела из турнира.

Немецкий клуб не вышел в 1/8 финала еврокубка впервые за десять лет.

В сезоне-2011/12 клуб из Дортмунда занял последнее место в группе ЛЧ.

«Боруссия» идет на 2-м месте в Бундеслиге.

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Лига Европы. «Рейнджерс» выбил дортмундскую «Боруссию»

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