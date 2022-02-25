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    «Боруссия» Д не вышла в 1/8 финала еврокубка впервые за 10 лет

    Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Рейнджерс» (2:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вылетела из турнира.

    Немецкий клуб не вышел в 1/8 финала еврокубка впервые за десять лет.

    • В сезоне-2011/12 клуб из Дортмунда занял последнее место в группе ЛЧ.
    • «Боруссия» идет на 2-м месте в Бундеслиге.

    Беллингем – о вылете от «Рейнджерс»: «Получили то, что заслужили. Могу только извиниться»

    Лига Европы. «Рейнджерс» выбил дортмундскую «Боруссию»

    «Боруссия» Д: «Наши мысли с народом Украины. Решительно осуждаем вопиющее нарушение международного права»

    Источник: Opta

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    25.02.2022 08:59
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