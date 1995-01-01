АПЛ. «Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» благодаря голу на 95-й минуте

В перенесенном матче 20-го тура АПЛ «Арсенал» дома добыл волевую победу над «Вулверхэмптоном» со счетом 2:1.

Лондонцы уступали до 82-й минуты, отыгравшись благодаря голу Николя Пепе, а на пятой компенсированной минуте отличился Александр Ляказетт.

«Арсенал» набрал 45 очков и идет на пятом месте в таблице лиги, а «Вулверхэмптон» занимает седьмую строчку.

Англия. АПЛ. 20-й тур

Арсенал – Вулверхэмптон – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Хванг, 10; 1:1 – Пепе, 82; 2:1 – Ляказетт, 90+5.

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