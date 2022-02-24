Агент Язиджи: «Юсуф счастлив в ЦСКА. Об уходе из команды не может быть и речи»

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Язиджи, дал понять, что турок не собирается уходить из команды из-за ситуации на Украине.

«Юсуф счастлив быть частью ЦСКА. Он прибудет в Москву. Об уходе из команды даже речи быть не может», – сказал агент.

ЦСКА арендовал хавбека у «Лилля» до конца сезона за 350 тысяч евро.

У клуба РПЛ есть право выкупа за 12 миллионов.

Язиджи выбрал себе 97-й игровой номер.

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