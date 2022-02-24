Лукаку не думает об уходе из «Челси» (The Guardian)

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку связывает свое будущее с лондонским клубом.
Ранее появившаяся информация о желании бельгийца вернуться в «Интер» не соответствует действительности, пишет The Guardian.
28-летний футболист намерен вернуть себе место в стартовом составе и добиться успеха с командой.
- Летом «Челси» купил Лукаку за 113 миллионов евро.
- В этом сезоне он забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 28 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.
Лукаку готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в «Интер» (La Gazzetta dello Sport)
Тухель: «Лукаку остался в запасе, потому что выглядел уставшим. Он много играл»
Лукаку остался в запасе «Челси» на матч с «Лиллем» по решению Тухеля (Фабрицио Романо)