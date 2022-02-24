Форвард «Ювентуса» Жорже выбыл на восемь месяцев. В январе его пытался арендовать клуб РПЛ

Нападающий «Ювентуса» Кайо Жорже перенес операцию в связи с разрывом сухожилия надколенника правого колена.
Хирургическое вмешательство прошло успешно. Сроки восстановления бразильца – около восьми месяцев.
Сообщалось, что в январе 20-летнего футболиста пытался арендовать клуб РПЛ.
- Рыночная стоимость Жорже – 12 миллионов евро.
- Он выступает за «Ювентус» с августа 2021 года.
- На счету форварда 11 матчей без голевых действий.
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