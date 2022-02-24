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    Форвард «Ювентуса» Жорже выбыл на восемь месяцев. В январе его пытался арендовать клуб РПЛ

    Нападающий «Ювентуса» Кайо Жорже перенес операцию в связи с разрывом сухожилия надколенника правого колена.

    Хирургическое вмешательство прошло успешно. Сроки восстановления бразильца – около восьми месяцев.

    Сообщалось, что в январе 20-летнего футболиста пытался арендовать клуб РПЛ.

    • Рыночная стоимость Жорже – 12 миллионов евро.
    • Он выступает за «Ювентус» с августа 2021 года.
    • На счету форварда 11 матчей без голевых действий.

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    Источник: сайт «Ювентуса»

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    24.02.2022 20:39
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