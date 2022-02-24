«Ахмат» в полном составе возвращается в Россию

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев сообщил, что все игроки команды готовы вернуться в Россию, несмотря на военную операцию на Украине.

«Ахмат» планово работает и готовится к матчу с «Уфой». Мы сегодня вылетам в Россию для того, чтобы 27-го числа сыграть матч.

Все игроки, в том числе легионеры, возвращаются в Россию с нами», – сказал Талалаев.

Россия начала военную операцию сегодня утром.

«Ахмат» примет «Уфу» 27 февраля в 19:00 мск.

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