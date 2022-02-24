Официально: сезон УПЛ приостановлен из-за военного положения в стране

Та пох вообще что они там приостановили.
УПЛ завтра, 25 февраля, не возобновится. Чемпионат приостановлен из-за введения в Украине военного положения.
Соответствующее заявление размещено пресс-службой УПЛ.
- Завтра УПЛ должна была возобновиться матчем «Миная» и «Зари» (15:00 по Москве).
- Введение военного положения в Украине – реакция на начало «специальной военной операции» со стороны России.
- В УПЛ лидирует донецкий «Шахтер».
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