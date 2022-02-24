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    Официально: сезон УПЛ приостановлен из-за военного положения в стране

    УПЛ завтра, 25 февраля, не возобновится. Чемпионат приостановлен из-за введения в Украине военного положения.

    Соответствующее заявление размещено пресс-службой УПЛ.

    • Завтра УПЛ должна была возобновиться матчем «Миная» и «Зари» (15:00 по Москве).
    • Введение военного положения в Украине – реакция на начало «специальной военной операции» со стороны России.
    • В УПЛ лидирует донецкий «Шахтер».

    Бразильцы «Шахтера» и «Динамо» К попросили вывезти их из Украины

    Де Дзерби – об операции России в Украине: «Меня убеждали уехать, но я не мог отвернуться от «Шахтера» и футбола»

    «Мы выстоим!» «Шахтер» – о военной операции России в Украине

    Источник: УПЛ

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    24.02.2022 11:02
    Комментарии10
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 10 часов назад

      Та пох вообще что они там приостановили.

      0
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      Рейтинг: +3347

      Klaido 15 часов назад

      в целом, это почти никому не интересно - только скачущим майданутым, и все...
      у нас свой чемпионат.

      2
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      Рейтинг: +4533

      _Marqella_ 16 часов назад

      Война это всегда плохо,футбол это всегда хорошо...))

      1
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      Рейтинг: +28421

      silver29 > _Marqella_ 14 часов назад

      Война не может быть вечной, футбол вечен. Определись конкретно, ты с кем ?

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      Рейтинг: +4533

      _Marqella_ > silver29 5 часов назад

      Я с тобой...куда ты, туда и я..))

      0
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      Рейтинг: +28421

      silver29 16 часов назад

      Приятно смотреть с каким восторгом укропитеки встречают "калибры", а совместный чемпионат Новороссии и России мы обязательно проведем.

      1
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      Рейтинг: +6215

      Semenycch 16 часов назад

      Официально: военно--морская база НАТО в Очакове уничтожена!

      3
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      Рейтинг: +28421

      silver29 > Semenycch 16 часов назад

      что-то афроамериканцев там не видно, неужели свалили ? Суворов может гордиться потомками, мы вернули земли России.

      3
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      Рейтинг: +6215

      Semenycch 16 часов назад

      9 мая 1945 года в Германии было не найти нацистов, 24 февраля 2022 года на Украине растворились неонацисты.

      2
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      Рейтинг: +6215

      Semenycch 16 часов назад

      Приостановлен? Скорее отменен!

      3
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