Медведев: «Разговоры о переносе финала ЛЧ из Санкт-Петербурга – спекуляции»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможный перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Он намечен на май.

«Мы эту тему обсуждать не будем. Есть официальное заявление УЕФА, что они следят за ситуацией. Это всe спекуляции», – считает Медведев.

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.

В России не игрался финал Лиги чемпионов с 2008 года.

Причиной переноса может стать признание Россией ДНР и ЛНР.

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