Медведев: «Разговоры о переносе финала ЛЧ из Санкт-Петербурга – спекуляции»

В том то и дело, что официального подтверждения и нет! УЕФА молчит и надо полагать проводит консультации с политиками Евросоюза... Так что тут дело тухлое и скорее всего финал ЛЧ перенесут, а Медведев вообще на этом уровне никто и зовут его никак)))
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможный перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Он намечен на май.
«Мы эту тему обсуждать не будем. Есть официальное заявление УЕФА, что они следят за ситуацией. Это всe спекуляции», – считает Медведев.
- Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.
- В России не игрался финал Лиги чемпионов с 2008 года.
- Причиной переноса может стать признание Россией ДНР и ЛНР.
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