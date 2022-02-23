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    Медведев: «Разговоры о переносе финала ЛЧ из Санкт-Петербурга – спекуляции»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможный перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Он намечен на май.

    «Мы эту тему обсуждать не будем. Есть официальное заявление УЕФА, что они следят за ситуацией. Это всe спекуляции», – считает Медведев.

    • Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.
    • В России не игрался финал Лиги чемпионов с 2008 года.
    • Причиной переноса может стать признание Россией ДНР и ЛНР.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    23.02.2022 20:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1985

      serglider 23 февраля, 22:57

      В том то и дело, что официального подтверждения и нет! УЕФА молчит и надо полагать проводит консультации с политиками Евросоюза... Так что тут дело тухлое и скорее всего финал ЛЧ перенесут, а Медведев вообще на этом уровне никто и зовут его никак)))

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      Рейтинг: +330

      lipatov32 23 февраля, 21:08

      Ну да, Братан Димон разрулит!!))))

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      Рейтинг: +1985

      serglider > lipatov32 23 февраля, 22:52

      Что он может разрулить? Он только языком молоть мастак... Какую по счету Олимпиаду, наша сборная с белым флагом проводит?

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