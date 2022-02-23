Агент Менди опроверг интерес «Спартака» и ЦСКА, но не исключил переход в РПЛ

Ахмед Эгал, агент полузащитника «Лестера» Нампалиса Менди, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Спартака» и ЦСКА.
«К нам из России никто не обращался. Речь не только про «Спартак» и ЦСКА, а про все клубы из России.
Возможен ли вариант в чемпионате России в будущем? Почему бы и нет, нельзя ничего исключать», – заявил Эгал.
- В этом сезоне сенегалец провел только 1 матч за «Лестер».
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость Менди – 5 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол»