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    Агент Менди опроверг интерес «Спартака» и ЦСКА, но не исключил переход в РПЛ

    Ахмед Эгал, агент полузащитника «Лестера» Нампалиса Менди, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Спартака» и ЦСКА.

    «К нам из России никто не обращался. Речь не только про «Спартак» и ЦСКА, а про все клубы из России.

    Возможен ли вариант в чемпионате России в будущем? Почему бы и нет, нельзя ничего исключать», – заявил Эгал.

    • В этом сезоне сенегалец провел только 1 матч за «Лестер».
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость Менди – 5 миллионов евро.

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    Источник: «Евро-Футбол»

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    23.02.2022 16:33
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