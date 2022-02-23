Пруцев: «Спартак» – новый уровень для меня. Я попал в очень сильную команду»

Новичок «Спартака» Данил Пруцев оценил свой переход в команду. Он пришел из «Крыльев Советов».

«Спартак» – новый уровень в моей карьере. Я попал в очень сильную команду к игрокам высочайшего уровня.

Тренировки Паоло Ваноли – интенсивные. Занимаемся много с мячом, подробно разбираем тактику, отрабатываем комбинации. Из упражнений бы выделил разновидности квадратов, которые раньше не встречал. Также в клубе я впервые работаю с нутрициологом: например, сладкое разрешено только после игры, а из рациона его убирают», – сказал Пруцев.

«Спартак» заплатил «Крыльям Советов» за Пруцева 1,5 миллиона евро.

Он взял себе 25-й игровой номер.

Контракт игрока с новым клубом рассчитан до лета 2026 года.

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