Пруцев: «Спартак» – новый уровень для меня. Я попал в очень сильную команду»

Новичок «Спартака» Данил Пруцев оценил свой переход в команду. Он пришел из «Крыльев Советов».

«Спартак» – новый уровень в моей карьере. Я попал в очень сильную команду к игрокам высочайшего уровня.

Тренировки Паоло Ваноли – интенсивные. Занимаемся много с мячом, подробно разбираем тактику, отрабатываем комбинации. Из упражнений бы выделил разновидности квадратов, которые раньше не встречал. Также в клубе я впервые работаю с нутрициологом: например, сладкое разрешено только после игры, а из рациона его убирают», – сказал Пруцев.