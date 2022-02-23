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    Пруцев: «Спартак» – новый уровень для меня. Я попал в очень сильную команду»

    Новичок «Спартака» Данил Пруцев оценил свой переход в команду. Он пришел из «Крыльев Советов».

    «Спартак» – новый уровень в моей карьере. Я попал в очень сильную команду к игрокам высочайшего уровня.

    Тренировки Паоло Ваноли – интенсивные. Занимаемся много с мячом, подробно разбираем тактику, отрабатываем комбинации. Из упражнений бы выделил разновидности квадратов, которые раньше не встречал. Также в клубе я впервые работаю с нутрициологом: например, сладкое разрешено только после игры, а из рациона его убирают», – сказал Пруцев.

    • «Спартак» заплатил «Крыльям Советов» за Пруцева 1,5 миллиона евро.
    • Он взял себе 25-й игровой номер.
    • Контракт игрока с новым клубом рассчитан до лета 2026 года.

    Новичок «Спартака» Пруцев: «Проходил просмотр в «Динамо», но меня не смогли заселить на базу»

    Нобоа – о новичке «Спаратка» Пруцеве: «Большой талант. У него очень хорошее видение поля»

    Свинов, Хлусевич, Классен и Пруцев не попали в заявку «Спартака» на Лигу Европы

    Источник: «Чемпионат»

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    23.02.2022 11:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: +94392

      zigbert 23 февраля, 21:09

      Пусть твоя карьера в Спартаке сложится удачно Данил. Для этого надо стараться и много трудиться.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11361

      playsh 23 февраля, 16:09

      Хитрый цыган плохо кормил свою лошадь,она совсем,было,привыкла - да сдохла.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1712

      sovok 23 февраля, 15:24

      И сразу оставили без сладкого...

      "...Чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее надо больше доить и меньше кормить..."(с)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3394

      Axe111 23 февраля, 13:26

      Сильную команду.....)))))))))))))))

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