Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    «Ливерпуль» планирует купить Лаутаро

    Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес вскоре может сменить клуб. Купить его хочет «Ливерпуль».

    Миланцы планируют получить за Мартинеса порядка 90 миллионов евро.

    • У 24-летнего Мартинеса в сезоне Серии А 22 матча, 11 голов, 3 результативных паса.
    • Он в «Интере» с 2018 года.
    • Мартинес – действующий обладатель Кубка Америки.

    «Интер» может подписать Дибалу, Скамакку или Дэвида в случае продажи Лаутаро

    Холанд, Кейн, Лаутаро и Калверт-Льюин – в шорт-листе «Манчестер Юнайтед» (The Sun)

    «Интер» показал танец Лаутаро в раздевалке после победы в Суперкубке Италии

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2022 11:01
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94387
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68854
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru