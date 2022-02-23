«Ливерпуль» планирует купить Лаутаро

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес вскоре может сменить клуб. Купить его хочет «Ливерпуль».
Миланцы планируют получить за Мартинеса порядка 90 миллионов евро.
- У 24-летнего Мартинеса в сезоне Серии А 22 матча, 11 голов, 3 результативных паса.
- Он в «Интере» с 2018 года.
- Мартинес – действующий обладатель Кубка Америки.
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