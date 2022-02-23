Дибала хочет летом перейти в «Барселону» (AS)

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не намерен оставаться в клубе по окончании контракта. Он истечет летом.
Аргентинец хочет перейти в «Барселону».
- В этом сезоне Дибала забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 27 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.
- Дибала в «Ювентусе» с 2015 года.
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