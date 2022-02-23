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    Дибала хочет летом перейти в «Барселону» (AS)

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не намерен оставаться в клубе по окончании контракта. Он истечет летом.

    Аргентинец хочет перейти в «Барселону».

    • В этом сезоне Дибала забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 27 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.
    • Дибала в «Ювентусе» с 2015 года.

    «Ювентус» готов платить Дибале 8 миллионов в год и 2-3 миллиона бонусами, если агент откажется от большей части комиссии

    Дибала пропустит первый матч с «Вильярреалом» в ЛЧ (Ди Марцио)

    «Интер» может подписать Дибалу, Скамакку или Дэвида в случае продажи Лаутаро

    Источник: AS

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    23.02.2022 09:56
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