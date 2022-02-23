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    «Бернли» – «Тоттенхэм»: Кейн в последних шести очных матчах АПЛ отметился результативными действиями

    В 22:30 по Москве начнется матч 13-го тура АПЛ между «Бернли» и «Тоттенхэмом». Эту встречу перенесли с ноября из-за снегопада.

    Нападающий лондонцев Гарри Кейн в последних шести матчах АПЛ против «Бернли» отличался результативным действием (семь голов, три ассиста).

    • 28-летний Кейн стоит 100 миллионов евро.
    • «Тоттенхэм» идет в АПЛ 8-м.
    • «Бернли» располагается в зоне вылета.

    Кейн, Райс – основные цели «Манчестер Юнайтед» на лето (ESPN)

    «Тоттенхэм» хочет, чтобы Кейн сам инициировал переговоры о новом контракте

    «МЮ» попытается купить Кейна в случае назначения Почеттино. Он хотел бы поработать с аргентинцем

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2022 08:35
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