«Бернли» – «Тоттенхэм»: Кейн в последних шести очных матчах АПЛ отметился результативными действиями

В 22:30 по Москве начнется матч 13-го тура АПЛ между «Бернли» и «Тоттенхэмом». Эту встречу перенесли с ноября из-за снегопада.

Нападающий лондонцев Гарри Кейн в последних шести матчах АПЛ против «Бернли» отличался результативным действием (семь голов, три ассиста).

28-летний Кейн стоит 100 миллионов евро.

«Тоттенхэм» идет в АПЛ 8-м.

«Бернли» располагается в зоне вылета.

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