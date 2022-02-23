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    Менди не пропустил в 14 матчах Лиги чемпионов из 18

    С начала прошлого сезона Лиги чемпионов вратарь «Челси» Эдуар Менди провел 14 сухих матчей в турнире (из 18). Это лучший показатель.

    На втором месте за этот период идет Тибо Куртуа из «Реала» (девять). Третьи – Эдерсон и Алисон (по восемь).

    • Менди в феврале выиграл Кубок Африки и клубный ЧМ.
    • Он в «Челси» с 2020 года.
    • Накануне «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов победил «Лилль» (2:0).

    Менди за 6 дней выиграл 2 трофея

    Мане – лучший игрок Кубка Африки, Менди – лучший вратарь, Абубакар – лучший бомбардир

    Менди – лучший вратарь 2021 года по версии ФИФА

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2022 07:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +94392

      zigbert 23 февраля, 15:54

      Вратарская позиция сейчас в Челси не подвергается сомнению.

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