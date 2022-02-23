Менди не пропустил в 14 матчах Лиги чемпионов из 18

С начала прошлого сезона Лиги чемпионов вратарь «Челси» Эдуар Менди провел 14 сухих матчей в турнире (из 18). Это лучший показатель.

На втором месте за этот период идет Тибо Куртуа из «Реала» (девять). Третьи – Эдерсон и Алисон (по восемь).

Менди в феврале выиграл Кубок Африки и клубный ЧМ.

Он в «Челси» с 2020 года.

Накануне «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов победил «Лилль» (2:0).

Менди за 6 дней выиграл 2 трофея

Мане – лучший игрок Кубка Африки, Менди – лучший вратарь, Абубакар – лучший бомбардир

Менди – лучший вратарь 2021 года по версии ФИФА