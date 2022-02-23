В России закрылось трансферное окно. Алберто – самая дорогая покупка

особенность РПЛ - где-то густо, где-то пусто, но в Уфе мечтают о титуле...)
В ночь с 22 на 23 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно.
Больше всех на трансферы потратил «Зенит» – 32,15 миллиона евро. Самая дорогая покупка – Юри Алберто («Зенит», 25 миллионов евро).
«Уфа» – единственный клуб, не потративший денег на трансферы этой зимой.
- Зимой в РПЛ случилось 103 трансфера на вход и столько же – на выход.
- Суммарно клубы потратили 79,3 миллиона евро и заработали 22,36 миллиона.
- РПЛ возобновится в эти выходные.
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