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    В России закрылось трансферное окно. Алберто – самая дорогая покупка

    В ночь с 22 на 23 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно.

    Больше всех на трансферы потратил «Зенит» – 32,15 миллиона евро. Самая дорогая покупка – Юри Алберто («Зенит», 25 миллионов евро).

    «Уфа» – единственный клуб, не потративший денег на трансферы этой зимой.

    • Зимой в РПЛ случилось 103 трансфера на вход и столько же – на выход.
    • Суммарно клубы потратили 79,3 миллиона евро и заработали 22,36 миллиона.
    • РПЛ возобновится в эти выходные.

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    Алберто и Сергеев дебютировали за «Зенит» в матче с «Бетисом»

    Сергеев: «Дзюба – топ-форвард, у которого можно поучиться. Конкуренция закаляет»

    Сергеев – о сравнениях с Азмуном: «Мы с Алберто понимаем ответственность. Будем полностью отдаваться игре»

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2022 00:42
    Комментарии19
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      Рейтинг: +21202

      JTherry 23 февраля, 14:08

      особенность РПЛ - где-то густо, где-то пусто, но в Уфе мечтают о титуле...)

      1
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      Рейтинг: +13209

      Barmaleushka 23 февраля, 10:15

      Почему Уфа не потратилась то ? А этот ? Бинго-Бонго Мамбаса , троюродный брат племянника Лукаки ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3248

      ААМ 23 февраля, 08:43

      Главное не в болтовне на ветке, а в том, окупит ли он вложенные деньги. О гигантской прибыли, как на Халке, остаётся пока мечтать!

      0
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      Рейтинг: +48

      Сделаны из Дерева 23 февраля, 07:30

      хахахха)))) Это кого то удивило???
      По бумагам 33,а на деле все 70!!! Позор

      1
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      ...
      Рейтинг: +13209

      Barmaleushka > Сделаны из Дерева 23 февраля, 10:10

      По каким бумагам ? Единственная бумага , которую ты "изучаешь" - туалетная б/у .

      3
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      ...
      Рейтинг: +48

      Сделаны из Дерева > Barmaleushka 23 февраля, 15:19

      Че стало стыдно за лазурятник? Как и всем прочим)))

      1
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      Рейтинг: +4649

      FENIX-SL 23 февраля, 00:47

      крутой чемпионат
      в котором тратится нормально лишь один клуб)
      кушайте дальше
      главное покричать что фан айди и украина это плохо
      но вас кормят потрясными матчами вроде "зенит-уфа" и вам нравится

      6
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      ...
      Рейтинг: +3292

      Spirit_78 > FENIX-SL 23 февраля, 01:42

      Не надоело ещё усираться под каждой новостью и по любому поводу?

      5
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      ...
      Рейтинг: +257

      ц > Spirit_78 23 февраля, 03:20

      Правда глаза колет?

      0
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      ...
      Рейтинг: +3292

      Spirit_78 > ц 23 февраля, 03:26

      Ещё один русскоязычный глор европейского клуба подтянулся. Что вас так к Зениту необъяснимо тянет?

      4
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      ...
      Рейтинг: +6519

      BarStep > FENIX-SL 23 февраля, 10:15

      Ты ни когда!
      Ни когда не возродишься из пепла..

      1
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      ...
      Рейтинг: +4649

      FENIX-SL > BarStep 23 февраля, 10:53

      ну это ты зря так думаешь
      впрочем, имеешь право)

      0
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      ...
      Рейтинг: +4649

      FENIX-SL > Spirit_78 23 февраля, 10:55

      ооо
      так это тот самый - "по понятиям"

      понятное же дело почему тянет!
      то что зенит издевается над трупом российского футбола, конечно привлекает внимание

      0
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      ...
      Рейтинг: +4363

      neim > FENIX-SL 23 февраля, 11:55

      главное покричать что фан айди и украина это плохо

      А что, разве это хорошо ?

      1
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      Рейтинг: +5040

      rash1959 > BarStep 23 февраля, 13:12

      Азбуку купи, неуч.

      1
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      ...
      Рейтинг: +6519

      BarStep > rash1959 23 февраля, 17:27

      Купил..
      Никода)

      А вот ты реально думаешь, что стал умнее, от того что сделал это замечание?
      Более того незнакомому!?

      0
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      Рейтинг: +5040

      rash1959 > BarStep 23 февраля, 18:22

      Я вижу, что ты становишься тупее. Быть знакомым с тебе подобным неприлично.

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      ...
      Рейтинг: +6519

      BarStep > rash1959 23 февраля, 19:20

      У каждого свои представления о приличии..
      У тебя например, оскорблять..

      И то только потому наверное, что уверен что не получишь в тыковку..
      Да?

      0
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      Рейтинг: +4649

      FENIX-SL > neim 13 часов назад

      а что, крики что то меняют?

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