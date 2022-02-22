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    Верратти могут дисквалифицировать на пять матчей. После 1:3 с «Нантом» он сказал, что судьи обосрали «ПСЖ»

    Полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти могут дисквалифицировать на пять матчей за слова о судьях.

    После поражения от «Нанта» (1:3) итальянец раскритиковал судью Микаэля Лесажа: «Это единственный арбитр, который такое делает. Судьи нас сегодня просто обосрали».

    Верратти вызвали на заседание дисциплинарной комиссии Профессиональной футбольной лиги. Наказание для игрока может быть как более мягким, чем 5-матчевая дисквалификация, так и более жестким.

    • В концовке первого тайма Лесаж с помощью VAR отменил удаление игрока «Нанта».
    • Спустя несколько минут он назначил пенальти в ворота «ПСЖ».
    • «ПСЖ» тоже бил пенальти в этом матче, но Неймар не реализовал его.

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    Источник: L'Equipe

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    22.02.2022 23:29
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