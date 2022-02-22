Верратти могут дисквалифицировать на пять матчей. После 1:3 с «Нантом» он сказал, что судьи обосрали «ПСЖ»

Полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти могут дисквалифицировать на пять матчей за слова о судьях.

После поражения от «Нанта» (1:3) итальянец раскритиковал судью Микаэля Лесажа: «Это единственный арбитр, который такое делает. Судьи нас сегодня просто обосрали».

Верратти вызвали на заседание дисциплинарной комиссии Профессиональной футбольной лиги. Наказание для игрока может быть как более мягким, чем 5-матчевая дисквалификация, так и более жестким.