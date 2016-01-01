Верратти – после поражения от «Нанта»: «Судьи обосрали «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти остался недоволен судейством в матче с «Нантом» (1:3).

«Нам показали 10 желтых, как так можно? («ПСЖ» получил шесть желтых карточек – прим. «Бомбардира»). Мы не имеем права общаться с судьями, мы вообще ничего не можем.

Это единственный арбитр, который такое делает. Судьи нас сегодня просто обосрали», – сказал Верратти.

Матч обслуживал главный арбитр Микаэль Лесаж.

В концовке первого тайма он с помощью VAR отменил удаление игрока «Нанта», а спустя несколько минут назначил пенальти в ворота «ПСЖ».

«ПСЖ» тоже бил пенальти в этом матче, но Неймар не реализовал его.

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