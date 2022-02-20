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  • Верратти – после поражения от «Нанта»: «Судьи обосрали «ПСЖ»

Верратти – после поражения от «Нанта»: «Судьи обосрали «ПСЖ»

20 февраля 2022, 11:53
6

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти остался недоволен судейством в матче с «Нантом» (1:3).

«Нам показали 10 желтых, как так можно? («ПСЖ» получил шесть желтых карточек – прим. «Бомбардира»). Мы не имеем права общаться с судьями, мы вообще ничего не можем.

Это единственный арбитр, который такое делает. Судьи нас сегодня просто обосрали», – сказал Верратти.

  • Матч обслуживал главный арбитр Микаэль Лесаж.
  • В концовке первого тайма он с помощью VAR отменил удаление игрока «Нанта», а спустя несколько минут назначил пенальти в ворота «ПСЖ».
  • «ПСЖ» тоже бил пенальти в этом матче, но Неймар не реализовал его.

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Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 ПСЖ Верратти Марко
Комментарии (6)
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rustrey
1645347827
С достоинством принимайте просёр!)
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Garrincha58
1645348645
ПСЖ никогда вам не выиграть большого турнира нет у вас стабильности и проигрывать надо достойно, а Вератти игрок прекрасный, но характер ужасный
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Bozigit
1645350436
один раз можно)
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Hektor 84
1645354787
А чего сами дерьмово играли?
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zigbert
1645355676
В отличие от матча с Реалом, Вератти не показал должной игры.
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САНЁК17
1645361097
Забить пенальти тоже судьи обосрали?
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