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    Верратти – после поражения от «Нанта»: «Судьи обосрали «ПСЖ»

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти остался недоволен судейством в матче с «Нантом» (1:3).

    «Нам показали 10 желтых, как так можно? («ПСЖ» получил шесть желтых карточек – прим. «Бомбардира»). Мы не имеем права общаться с судьями, мы вообще ничего не можем.

    Это единственный арбитр, который такое делает. Судьи нас сегодня просто обосрали», – сказал Верратти.

    • Матч обслуживал главный арбитр Микаэль Лесаж.
    • В концовке первого тайма он с помощью VAR отменил удаление игрока «Нанта», а спустя несколько минут назначил пенальти в ворота «ПСЖ».
    • «ПСЖ» тоже бил пенальти в этом матче, но Неймар не реализовал его.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 11:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +16051

      Garrincha58 9 минут назад

      ПСЖ никогда вам не выиграть большого турнира нет у вас стабильности и проигрывать надо достойно, а Вератти игрок прекрасный, но характер ужасный

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      Рейтинг: +98

      rustrey 22 минуты назад

      С достоинством принимайте просёр!)

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