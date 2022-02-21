«Милан» хочет купить Берарди. Он третий в Серии А по системе «гол+пас»

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди стал трансферной целью «Милана».
27-летний футболист может сменить команду в ближайшее межсезонье.
«Сассуоло» готов продать игрока за 30 миллионов евро.
- В этом сезоне Берарди забил 10 мячей и сделал 9 ассистов в 23 матчах Серии А.
- Он занимает третье место в чемпионате по системе «гол+пас».
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