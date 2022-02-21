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    «Зенит» арендовал у БАТЭ 20-летнего защитника Супрановича

    Центральный защитник Никита Супранович перешел из БАТЭ в «Зенит».

    Петербургский клуб арендовал 20-летнего футболиста до конца сезона-2021/22 с правом выкупа.

    Белорус будет выступать за «Зенит-2».

    • Супранович – воспитанник БАТЭ.
    • За основную команду он провел 8 матчей.
    • Рыночная стоимость игрока – 125 тысяч евро.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 19:55
    Комментарии7
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      Рейтинг: +16063

      Garrincha58 18 минут назад

      загадка блин, чем он лучше скажем Прохина или ещё кого-нибудь из своих воспитанников нет надо обязательно приобрести со стороны

      0
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      Рейтинг: +3246

      ААМ 23 минуты назад

      Посмотрим с чем его едят.

      0
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      Рейтинг: +11207

      Вомбат 32 минуты назад

      Радимов хочет Зенит-2 в ФНЛ вывести? Тогда надо не одного защитника арендовать, а полкоманды менять.

      0
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      Рейтинг: +16063

      Garrincha58 > Вомбат 17 минут назад

      Радимов никогда Зенит-2 никуда не выведет

      1
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      Рейтинг: +11

      Баба Дуня за зенит 52 минуты назад

      Еще одна загубленная карьера лазурятником!

      1
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      Рейтинг: +13139

      Barmaleushka 1 час назад

      Навошта ?

      2
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      Рейтинг: +4728

      Блямба 1 час назад

      Чык-чарык и в Еуропэ..
      Пожар,пожар..на ГРП.
      Обидно.Всю зиму спали.

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