«Зенит» арендовал у БАТЭ 20-летнего защитника Супрановича

загадка блин, чем он лучше скажем Прохина или ещё кого-нибудь из своих воспитанников нет надо обязательно приобрести со стороны
Центральный защитник Никита Супранович перешел из БАТЭ в «Зенит».
Петербургский клуб арендовал 20-летнего футболиста до конца сезона-2021/22 с правом выкупа.
Белорус будет выступать за «Зенит-2».
- Супранович – воспитанник БАТЭ.
- За основную команду он провел 8 матчей.
- Рыночная стоимость игрока – 125 тысяч евро.
Агент Морелоса – об интересе «Зенита»: «Из России предложений не поступало»
«Рубин» заплатил за Кузнецова 400 тысяч. «Зенит» сможет выкупить его обратно за сумму от 0,8 до 4,5 миллиона (Иван Карпов)
Романцев – о «Бетисе»: «Победная миссия «Зенита» не представляется невыполнимой»