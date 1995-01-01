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    Неймар: «Хочу снова сыграть за «Сантос» и провести хотя бы один сезон в МЛС»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о целях на будущее.

    «Хочу снова сыграть за «Сантос». Мне не хватает матчей дома, этого прекрасного стадиона.

    Я также хочу провести хотя бы один сезон в США. МЛС – короткий чемпионат, где у тебя есть 3-4 месяца отпуска», – сказал Неймар.

    • Неймар – воспитанник «Сантоса».
    • 5 февраля нападающему исполнилось 30 лет.
    • Прошлой весной бразилец продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.
    • Неймар провел 16 матчей в этом сезоне, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

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    Источник: твиттер Адриена Гренье

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    Сегодня, 13:27
    Комментарии4
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      Рейтинг: +94279

      zigbert 2 часа назад

      Вечно живет в мире своих иллюзий.

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      Рейтинг: +23412

      bset 3 часа назад

      Хотеть стать лучшим и больше отдыхать - это две несовместимые вещи.

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      Рейтинг: +4542

      FENIX-SL 3 часа назад

      на кайфе парень

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      Рейтинг: +6539

      mamba9090909 4 часа назад

      Возвращайся в Сантос.

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