Неймар: «Хочу снова сыграть за «Сантос» и провести хотя бы один сезон в МЛС»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о целях на будущее.

«Хочу снова сыграть за «Сантос». Мне не хватает матчей дома, этого прекрасного стадиона.

Я также хочу провести хотя бы один сезон в США. МЛС – короткий чемпионат, где у тебя есть 3-4 месяца отпуска», – сказал Неймар.

Неймар – воспитанник «Сантоса».

5 февраля нападающему исполнилось 30 лет.

Прошлой весной бразилец продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.

Неймар провел 16 матчей в этом сезоне, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

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