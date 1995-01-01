В «Спартаке» опровергли слухи об обмене Кутепова на Чернова

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на новость о возможном обмене защитника Ильи Кутепова на Никиту Чернова из «Крыльев Советов».

«Новость об уходе в «Крылья Советов» Ильи Кутепова не соответствует действительности», – сказал Зеленов.

4 февраля «Спартак» объявил, что Чернов присоединится к команде летом на правах свободного агента.

За «Крылья» он выступает с июля 2019 года, провел 76 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

В России ТО закрывается 22 февраля.

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