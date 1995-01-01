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    В «Спартаке» опровергли слухи об обмене Кутепова на Чернова

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на новость о возможном обмене защитника Ильи Кутепова на Никиту Чернова из «Крыльев Советов».

    «Новость об уходе в «Крылья Советов» Ильи Кутепова не соответствует действительности», – сказал Зеленов.

    • 4 февраля «Спартак» объявил, что Чернов присоединится к команде летом на правах свободного агента.
    • За «Крылья» он выступает с июля 2019 года, провел 76 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
    • В России ТО закрывается 22 февраля.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18739

      derrik2000 5 минут назад

      ЗМС и там не нужен.
      Хроники деградации...
      Игнашевич из него в сборной человека делал, делал, делал...
      Не успел доделать.
      Пусть к нему и идёт.

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