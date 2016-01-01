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    Ройс – первый с 2016 года игрок «Боруссии» Д, сделавший 5 голевых действий за матч Бундеслиги

    Дортмундская «Боруссия» разгромила «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 6:0 в матче 23-го тура Бундеслиги.

    В пяти из шести голов поучаствовал капитан дортмундцев Марко Ройс – он забил два гола и сделал три ассиста.

    32-летний футболист впервые в карьере сделал пять результативных действий в одной игре чемпионата Германии.

    Кроме того, Ройс стал первым с 2016 года игроком «Боруссии» Д с пятью голевыми действиями в матче Бундеслиги. Он повторил достижение Пьера-Эмерика Обамеянга.

    Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила со счетом 6:0 «Боруссию» М, Ройс забил 2 гола и сделал 3 ассиста

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    Источник: Opta

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