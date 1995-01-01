Бэйл интересен клубам АПЛ и МЛС. Летом он станет свободным агентом

Вингер «Реала» Гарет Бэйл сменит клуб по окончании сезона.

32-летний футболист покинет мадридскую команду в качестве свободного агента.

С валлийцем уже контактировали клубы из АПЛ и МЛС.

Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года.

В этом сезоне он забил 1 гол в 5 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

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