Бэйл интересен клубам АПЛ и МЛС. Летом он станет свободным агентом

Вингер «Реала» Гарет Бэйл сменит клуб по окончании сезона.
32-летний футболист покинет мадридскую команду в качестве свободного агента.
С валлийцем уже контактировали клубы из АПЛ и МЛС.
- Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года.
- В этом сезоне он забил 1 гол в 5 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
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