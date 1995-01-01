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    Гвардиола хочет, чтобы Стерлинг остался в «Сити». Его контракт истекает в 2023 году

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет сохранить Рахима Стерлинга в клубе.

    Он сказал, чтобы руководство продлило контракт с англичанином.

    Ранее сообщалось, что «Сити» может продать Стерлинга, если он не продлит контракт, истекающий в 2023 году.

    • Стерлинг забил 10 голов в 22 матчах АПЛ в этом сезоне.
    • Он выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года.

    «Манчестер Сити» может продать Стерлинга, если он не продлит контракт

    АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Норвич» и упрочил лидерство до 12 очков, у Стерлинга хет-трик

    Стерлинг – лучший игрок АПЛ в декабре

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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