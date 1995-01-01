Гвардиола хочет, чтобы Стерлинг остался в «Сити». Его контракт истекает в 2023 году

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет сохранить Рахима Стерлинга в клубе.

Он сказал, чтобы руководство продлило контракт с англичанином.

Ранее сообщалось, что «Сити» может продать Стерлинга, если он не продлит контракт, истекающий в 2023 году.

Стерлинг забил 10 голов в 22 матчах АПЛ в этом сезоне.

Он выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года.

«Манчестер Сити» может продать Стерлинга, если он не продлит контракт

АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Норвич» и упрочил лидерство до 12 очков, у Стерлинга хет-трик

Стерлинг – лучший игрок АПЛ в декабре