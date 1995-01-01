Гвардиола хочет, чтобы Стерлинг остался в «Сити». Его контракт истекает в 2023 году

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет сохранить Рахима Стерлинга в клубе.
Он сказал, чтобы руководство продлило контракт с англичанином.
Ранее сообщалось, что «Сити» может продать Стерлинга, если он не продлит контракт, истекающий в 2023 году.
- Стерлинг забил 10 голов в 22 матчах АПЛ в этом сезоне.
- Он выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года.
«Манчестер Сити» может продать Стерлинга, если он не продлит контракт
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Норвич» и упрочил лидерство до 12 очков, у Стерлинга хет-трик