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    «РБ Лейпциг» с Тедеско поднялся с 11-го места на 4-е. Клуб выиграл 6 матчей из 8

    «РБ Лейпциг» разгромил «Герту» в гостевом матче 23-го тура Бундеслиги – 6:1.

    Под руководством Доменико Тедеско команда выиграла 6 из 8 последних игр, проиграв только «Баварии».

    Тедеско возглавил «Лейпциг», когда он находился на 11-м месте в чемпионате. Сейчас клуб занимает четвертое место, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов.

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    Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско забил шесть голов «Герте»

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +751

      alefreddy 2 часа назад

      Было такое и с тренеришкой Эмери

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      Рейтинг: +751

      alefreddy 2 часа назад

      приятно видеть успехи Доменика.А то раньше что за тренер и вовсе не тренер

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      Рейтинг: +4279

      Бомбардиръ 3 часа назад

      Этот тренер как и "тренеришка" вышел из грязи в князи...

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      Рейтинг: +4892

      SPACE TRUCKIN 3 часа назад

      не получается работать хорошим тренерам в Спартаке...или не дают....яркий пример - Унаи Эмери...четырежды победитель ЛЕ после ухода от КБ...((

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      Рейтинг: +59063

      portero 4 часа назад

      Ну вот, зачем его выперли, хороший попрыгунчик был, эмоциональный, команду заводил...
      Ваню посмотрим, говорят даст фору Доменику...

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      Рейтинг: +2327

      acor94 4 часа назад

      Да уж, зря уехал из Москвы, создал бы хоть иллюзию интриги

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      Рейтинг: +12355

      Fusballer 4 часа назад

      Доменико молодец! Успехов Тренеру!

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