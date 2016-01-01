«РБ Лейпциг» с Тедеско поднялся с 11-го места на 4-е. Клуб выиграл 6 матчей из 8

Было такое и с тренеришкой Эмери
«РБ Лейпциг» разгромил «Герту» в гостевом матче 23-го тура Бундеслиги – 6:1.
Под руководством Доменико Тедеско команда выиграла 6 из 8 последних игр, проиграв только «Баварии».
Тедеско возглавил «Лейпциг», когда он находился на 11-м месте в чемпионате. Сейчас клуб занимает четвертое место, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов.
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