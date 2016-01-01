«РБ Лейпциг» с Тедеско поднялся с 11-го места на 4-е. Клуб выиграл 6 матчей из 8

«РБ Лейпциг» разгромил «Герту» в гостевом матче 23-го тура Бундеслиги – 6:1.

Под руководством Доменико Тедеско команда выиграла 6 из 8 последних игр, проиграв только «Баварии».

Тедеско возглавил «Лейпциг», когда он находился на 11-м месте в чемпионате. Сейчас клуб занимает четвертое место, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов.

Зарегистрируйся и получи бонус до 16 000 рублей

Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско забил шесть голов «Герте»

Лига Европы. «Севилья», «Аталанта» и «Порту» победили; «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Реал Сосьедадом»

«Лейпциг» объявил о летнем переходе вратаря «Хераклеса» Бласвича