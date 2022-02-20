ЦСКА отменил товарищеский матч с «Текстильщиком»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подтвердил и объяснил отмену товарищеского матча с «Текстильщиком» на сборе в Турции.

Игра была запланирована на понедельник, 21 февраля.

Сегодня ЦСКА провел встречу с «Рубином» (1:1).

— Поступила информация, что отменена игра с «Текстильщиком»…

— Да, изначально планировалось, что в ней сыграют те, кто не вышел сегодня. Хотели дать футболистам по 90 минут, а на второй матч взять нескольких игроков из молодежки.

Но ввиду того, что пришлось бы брать не нескольких, а пять, шесть или семь человек, игра утратила смысл, это было понятно еще вчера.