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    ЦСКА отменил товарищеский матч с «Текстильщиком»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подтвердил и объяснил отмену товарищеского матча с «Текстильщиком» на сборе в Турции.

    • Игра была запланирована на понедельник, 21 февраля.
    • Сегодня ЦСКА провел встречу с «Рубином» (1:1).

    — Поступила информация, что отменена игра с «Текстильщиком»…

    — Да, изначально планировалось, что в ней сыграют те, кто не вышел сегодня. Хотели дать футболистам по 90 минут, а на второй матч взять нескольких игроков из молодежки.

    Но ввиду того, что пришлось бы брать не нескольких, а пять, шесть или семь человек, игра утратила смысл, это было понятно еще вчера.

    Источник: сайт ЦСКА

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    20.02.2022 23:43
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