Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско забил шесть голов «Герте»

В 23-м туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» на выезде разгромил «Герту» со счетом 6:1.

Команда Доменико Тедеско с 62-й минуты играла в большинстве. Благодаря победе она вернулась на четвертое место в таблице.

Германия. Бундеслига. 23-й тур

Герта – РБ Лейпциг – 1:6 (0:1)

Голы: 0:1 – Хенрикс, 20; 1:1 – Йоветич, 48; 1:2 – Нкунку, 64 (с пенальти); 1:3 – Нкунку, 67; 1:4 – Ольмо, 75; 1:5 – Айдара, 82; 1:6 – Поульсен, 89.

Удаление: Кемпф, 62 – нет.

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