Гендиректор «Зенита» опроверг информацию о предложении по Лантратову

Не понимаю зачем и за какие заслуги руководство газпрома держит этого не компетентного халуя? Чуть какая инфа появляется о зените у него одна фраза информация не соответствует действительности.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость, согласно которой петербургский клуб сделал официальное предложение «Химкам» по вратарю Илье Лантратову.
— «Зенит» действительно сделал Лантратову официальное предложение?
— Эта информация не соответствует действительности.
- В этом сезоне Лантратов пропустил 31 гол в 19 матчах.
- Он 7 раз сыграл на ноль.
- В ноябре футболиста впервые вызвали в сборную России.
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
«Химки» рассматривают Максименко, Лещука, Бориско и Адамова на замену Лантратову
«Зенит» сделал официальное предложение «Химкам» по Лантратову («Чемпионат»)
Гендиректор «Зенита» Медведев – о переговорах по Лантратову: «Информация не соответствует действительности»