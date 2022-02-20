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    Гендиректор «Зенита» опроверг информацию о предложении по Лантратову

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость, согласно которой петербургский клуб сделал официальное предложение «Химкам» по вратарю Илье Лантратову.

    — «Зенит» действительно сделал Лантратову официальное предложение?

    — Эта информация не соответствует действительности.

    • В этом сезоне Лантратов пропустил 31 гол в 19 матчах.
    • Он 7 раз сыграл на ноль.
    • В ноябре футболиста впервые вызвали в сборную России.
    • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

    «Химки» рассматривают Максименко, Лещука, Бориско и Адамова на замену Лантратову

    «Зенит» сделал официальное предложение «Химкам» по Лантратову («Чемпионат»)

    Гендиректор «Зенита» Медведев – о переговорах по Лантратову: «Информация не соответствует действительности»

    Источник: Sport24

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    20.02.2022 22:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14656

      Hektor 84 1 час назад

      Не понимаю зачем и за какие заслуги руководство газпрома держит этого не компетентного халуя? Чуть какая инфа появляется о зените у него одна фраза информация не соответствует действительности.

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