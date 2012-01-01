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    Примера. «Барселона» на выезде разгромила «Валенсию»

    «Барселона» крупно обыграла «Валенсию» в гостевом матче 25-го тура Примеры – 4:1. Дубль сделал Пьер-Эмерик Обамеянг.

    Усман Дембеле отметился результативной передачей.

    «Барса» набрала 42 очка и вернулась на четвертое место в таблице.

    Испания. Примера. 25-й тур

    Валенсия – Барселона – 1:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Обамеянг, 23; 0:2 – де Йонг, 32; 0:3 – Обамеянг, 38; 1:3 – Солер, 53; 1:4 – Педри, 63.

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    Гол Педри в матче с «Валенсией» переписали на Обамеянга. Пьер-Эмерик сделал хет-трик

    Обамеянг сделал дубль в первом тайме с «Валенсией»

    Дембеле и Обамеянг – в старте «Барселоны» на матч с «Валенсией»

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +94259

      zigbert 5 минут назад

      Уверенная победа Барсы. Обамеянг пришелся ко двору.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +59057

      portero 1 час назад

      Неплохо получилось!!!
      Еще бы стабильность в игре с аутсайдерами вернуть....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +298

      Lipatoff 1 час назад

      Чисто по-Барселонски... Бравоо...Forca Barca

      3
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