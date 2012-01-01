Примера. «Барселона» на выезде разгромила «Валенсию»

Уверенная победа Барсы. Обамеянг пришелся ко двору.
«Барселона» крупно обыграла «Валенсию» в гостевом матче 25-го тура Примеры – 4:1. Дубль сделал Пьер-Эмерик Обамеянг.
Усман Дембеле отметился результативной передачей.
«Барса» набрала 42 очка и вернулась на четвертое место в таблице.
Испания. Примера. 25-й тур
Валенсия – Барселона – 1:4 (0:3)
Голы: 0:1 – Обамеянг, 23; 0:2 – де Йонг, 32; 0:3 – Обамеянг, 38; 1:3 – Солер, 53; 1:4 – Педри, 63.
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Гол Педри в матче с «Валенсией» переписали на Обамеянга. Пьер-Эмерик сделал хет-трик
Обамеянг сделал дубль в первом тайме с «Валенсией»
Дембеле и Обамеянг – в старте «Барселоны» на матч с «Валенсией»