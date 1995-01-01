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    Врач ЦСКА Безуглов объяснил отсутствие Фернандеса и Фукса в матче с «Рубином»

    Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал тот факт, что защитники Марио Фернандес и Бруно Фукс отсутствуют в товарищеском матче с «Рубином».

    «Мы продолжаем осуществлять мониторинг состояния игроков. Отталкиваясь от показателей физических кондиций, тренерский штаб ЦСКА освободил Фернандеса и Фукса от игры с «Рубином», – сказал Безуглов.

    • ЦСКА 26 февраля сыграет со «Спартаком» в РПЛ.
    • Фернандес провел в этом сезоне 17 матчей, Фукс – 2.

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    Карраскаль, Медина, Язиджи – в старте ЦСКА на товарищеский матч с «Рубином»

    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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