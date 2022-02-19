Агуэро: «Я все еще в чате «Барселоны». Не знаю, почему меня не удалили»

Бывший нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал, что до сих пор состоит в командном чате каталонцев.
«Я все еще состою в чате «Барселоны»! Не знаю, почему меня оттуда до сих пор не удалили», – сказал Агуэро.
- Агуэро перешел в «Барсу» летом 2021 года.
- Он провел за команду 5 матчей.
- В конце года он закончил карьеру из-за проблем с сердцем.
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