Агуэро – о переходе в «Барселону»: «Радовался, что сыграю с Месси»

Нападающий Серхио Агуэро рассказал о своем переходе в «Барселону».
«Я не мог отказать «Барселоне». Радовался, что перейду туда и сыграю с Месси.
Это точно было не ради денег», – сказал Агуэро.
- Агуэро провел за «Барсу» 5 матчей.
- Он закончил карьеру в конце прошлого года из-за проблем с сердцем.
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