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    Агуэро – о переходе в «Барселону»: «Радовался, что сыграю с Месси»

    Нападающий Серхио Агуэро рассказал о своем переходе в «Барселону».

    «Я не мог отказать «Барселоне». Радовался, что перейду туда и сыграю с Месси.

    Это точно было не ради денег», – сказал Агуэро.

    • Агуэро провел за «Барсу» 5 матчей.
    • Он закончил карьеру в конце прошлого года из-за проблем с сердцем.

    Агуэро готов войти в тренерский штаб сборной Аргентины на ЧМ-2022

    Агуэро: «Задыхаюсь, когда играю в футбол. Чувствую, что сердце не работает как надо»

    Агуэро: «В мое сердце вставили чип. Я Железный Человек – ночью стреляю лучами света»

    Источник: Marca

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