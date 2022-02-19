Агуэро – о переходе в «Барселону»: «Радовался, что сыграю с Месси»

Нападающий Серхио Агуэро рассказал о своем переходе в «Барселону».

«Я не мог отказать «Барселоне». Радовался, что перейду туда и сыграю с Месси.

Это точно было не ради денег», – сказал Агуэро.

Агуэро провел за «Барсу» 5 матчей.

Он закончил карьеру в конце прошлого года из-за проблем с сердцем.

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