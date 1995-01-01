Карраскаль: «Я готов к новым вызовам. Вперед, ЦСКА!»

Новичок ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился эмоциями от перехода в российский клуб.

«Я очень рад быть частью этой замечательной команды и готов к новым вызовам. Вперед, ЦСКА!» — написал Карраскаль в инстаграме.

Карраскаль – атакующий полузащитник.

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У клуба РПЛ будет право выкупа.

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