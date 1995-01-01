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    Карраскаль: «Я готов к новым вызовам. Вперед, ЦСКА!»

    Новичок ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился эмоциями от перехода в российский клуб.

    «Я очень рад быть частью этой замечательной команды и готов к новым вызовам. Вперед, ЦСКА!» — написал Карраскаль в инстаграме.

    • Карраскаль – атакующий полузащитник.
    • ЦСКА арендовал колумбийца у «Ривер Плейт» до конца сезона.
    • У клуба РПЛ будет право выкупа.

    Агент Карраскаля: «ЦСКА приложил огромные усилия, чтобы заполучить игрока»

    Карраскаль выбрал восьмой номер в ЦСКА

    Карраскаль: «Друзья сказали мне, чтобы я ехал в Россию, так как здесь все отлично»

    Источник: инстаграм Хорхе Карраскаля

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