Карраскаль: «Я готов к новым вызовам. Вперед, ЦСКА!»

Новичок ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился эмоциями от перехода в российский клуб.
«Я очень рад быть частью этой замечательной команды и готов к новым вызовам. Вперед, ЦСКА!» — написал Карраскаль в инстаграме.
- Карраскаль – атакующий полузащитник.
- ЦСКА арендовал колумбийца у «Ривер Плейт» до конца сезона.
- У клуба РПЛ будет право выкупа.
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